Team Watermolen serveert spaghetti 03 mei 2018

In Ons Volkshuis in de Veldstraat 48 serveert Team Watermolen op zaterdag 5 mei van 17 tot 20 uur spaghetti à volonté. Team Watermolen is een groep van 1 man en 5 vrouwen die op zaterdag 23 juni deelnemen aan Expeditie Natuurpunt 2018. Team Watermolen zal die dag 35 km wandelen en een dag later 30 km richting Mechelen varen met de kano. De opbrengst van hun sponsortocht gaat naar de renovatie van de Meerhoutse watermolen tot fiets- en wandelcafé. Zaterdag staan naast de traditionele spaghetti ook vegetarische spaghetti en kinderporties op het menu. En Natuurpunt serveert uiteraard ook de Gageleer, hun huisbiertje. (EJM)