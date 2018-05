Team Watermolen gaat op wandel- en kano-avontuur 15 mei 2018

Op 23 en 24 juni neemt een team bestaande uit 5 vrouwen en 1 man deel aan Expeditie Natuurpunt 2018. Vanuit het Natuurpunt-documentatiecentrum in Meerhout zullen Kelly Sin, Karin, Veerle, Pia en Peter afzakken naar de vertrekplaats voor een wandeltocht van 35 km. Een dag later duiken ze een kano in om 30 km verder in Mechelen aan te komen. Wie Team Watermolen wil sponsoren en daarmee de renovatie van de watermolen wil helpen, kan dat door te storten op BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding 'F-04013 Watermolen Meerhout'. Voor elke gift vanaf 40 euro krijgt men een fiscaal attest.





(EJM)