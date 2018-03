Taartendag in De Kapel 01 maart 2018

De KVLV-afdeling organiseert op zondag 4 maart een taartendag. Van 14 tot 18 uur kan er in zaal De Kapel in de Sint-Jozeflaan in Meerhout-Berg lekker gesmuld worden van een ruim aanbod aan taarten. Er kunnen ook taarten afgehaald worden. (EJM)