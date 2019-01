Subsidie van 1 miljoen euro voor nieuwbouw bij basisschool De Duizendpoot Wouter Demuynck en Kristof Baelus

18 januari 2019

19u14 0 Meerhout Van oktober tot en met december 2018 hebben negen Kempische scholen in totaal zo’n 2,4 miljoen euro aan subsidies ontvangen voor bouwprojecten. Koploper van de Kempen is de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot in Meerhout, dat 1 miljoen euro aan subsidies heeft gekregen voor de bouw van twee nieuwe vleugels. In heel de provincie Antwerpen gaat het om bijna 26 miljoen euro voor 74 bouwprojecten.

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) kent maandelijks subsidies toe aan scholen voor het vernieuwen van hun gebouwen. Gemeentelijke basisschool De Duizendpoot opteerde ervoor om twee nieuwe vleugels, bestaande uit twee verdiepen, te bouwen aangezien de huidige vleugels erg verouderd zijn. “De twee verouderde vleugels gaan we slopen en die zullen plaats maken voor de twee nieuwe vleugels”, zegt directeur Wim Wilms. “Aangezien we alles bouwen naar de huidige, strenge normen qua isolatie en dergelijke weten we dat dit ons op termijn veel gaat besparen. In de nieuwe gebouwen is er plaats voorzien voor vijftien klaslokalen, enkele administratieve lokalen, een leraarslokaal en er zal een plaats zijn voor de directie. Het meubilair van de school zal grotendeels mee verhuizen, al zal de nieuwbouw wel voorzien worden van praktische ingebouwde kasten. Tafels, stoelen en digitale borden zullen mee van het oude naar het nieuwe gebouw verhuizen.”

De werken zullen op het einde van dit schooljaar of aan het begin van volgend schooljaar starten. “Volgens de architecten zullen de werken klaar zijn na 24 maanden. Vermoedelijk zullen de werken wel iets sneller klaar zijn - een groot deel hangt af van de weersomstandigheden. Tijdens de werken zullen de lessen vlot kunnen blijven verlopen in containerklassen.”

De gemeentelijke basisschool in Retie bestaat uit twee campussen - een in de Peperstraat in het centrum van Retie, de andere in de Schoolstraat in het kerkdorp Schoonbroek. Samen ontvingen ze zo’n 449.000 euro aan subsidies. “De subsidie kaderde in een groter project waarbij in de vestiging in Schoonbroek een volledig nieuw gebouw is neergezet voor 180 kinderen”, legt directeur Guy Mermans uit. “Deze bouw was in 2012 reeds klaar. In de school in het centrum zijn er renovatiewerken geweest, de subsidie van nu is voor de aanbouw van een gedeelte tegen de sporthal. De sporthal kan wel in gebruik blijven tijdens de werken.”

De andere Kempische scholen die van de Vlaamse Overheid een duwtje in de rug kregen zijn De Klimboom in Heultje (Westerlo) (652.000 euro), de gemeentelijke basisschool in Beerse (223.000 euro), basisschool Stapsteen in Mol (44.000 euro), middelbare school Sint-Lutgardis in Mol (17.000 euro) en de kleuterschool en lagere school van Heilig Graf in Vosselaar (14.000 euro).