Streekproductenmarkt 06 september 2018

Op het grasveld achter het gemeentehuis (toegang Pastoor Van Haechtplein) vindt zondag 9 september van 10 tot 17 uur een streekproductenmarkt plaats. Het betreft de tweede editie, een organisatie van de trekkersgroep FairTradeGemeente in samenwerking met Meerhoutse OntwikkelingsSamenwerking (MOS) en het gemeentebestuur. Het aanbod aan producten is zeer divers: van een streekbier uit Olmen over Meerhoutse katjes van de lokale bakker tot zelfgedraaid ijs en hamburgers van Kempenlam. Er zijn live-optredens en een springkasteel. De toegang is gratis. (EJM)