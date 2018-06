Start werken Kiezel uitgesteld 15 juni 2018

De start van de rioleringswerken en de aanleg van de fietspaden aan de Kiezel in Zittaart is even uitgesteld. Normaal zou de ontbossing van de bermen aan Kiezel deze week gestart zijn. Die werken zijn uitgesteld tot na het bouwverlof en starten op dinsdag 31 juli. Deze wijziging is doorgevoerd omdat er anders tijdens de drie weken bouwverlof een werfzone werd ingericht zonder enige activiteit. Bovendien wordt op deze manier de kosten voor de signalisatie verminderd. De nutsmaatschappijen beginnen de derde week van augustus met hun werkzaamheden.





In Kiezel wordt riolering gelegd. Tegelijk komt er ook een fietspad langs het traject Kiezel N126 (Meerhout) tot Tessenderloseweg (Geel). De werken zullen in vier fasen verlopen. Tijdens de werken, die vermoedelijk tot het bouwverlof in 2020 zullen duren, is de weg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Eindhoutsebaan en Winkelomseheide. Ook het fietsverkeer zal omgeleid worden, dit zal wisselen per fase. De bussen van De Lijn zullen een omleiding volgen via de Eindhoutsebaan. (EJM)