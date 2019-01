Sportlaureatenviering in 't Gildenhuis Jean Eykmans

16 januari 2019

De sportraad, gemeentebestuur en sportdienst organiseren op vrijdag 18 januari de sportlaureatenviering. De deuren van zaal ‘t Gildenhuis (Beerstraat 54) openen om 19.30 uur, het programma vangt aan om 20 uur met een sportief optreden. In het eerste deel worden de kampioenen van Meerhout, de sportvrijwilligers, sportmeisje, sportjongen en G-sporter van 2018 bekend gemaakt. Tijdens de pauze is er opnieuw een optreden. In het tweede deel is het de beurt aan de huldiging van de sportvrouw, sportman, sportploeg en sportvereniging van Meerhout. Omstreeks 22 uur wordt de laureaat van de pers bekend gemaakt.