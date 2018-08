Sportkamp lokt 299 jongeren 22 augustus 2018

02u34 0

Er nemen deze week maar liefst 299 jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar deel aan het gemeentelijk sportkamp, een organisatie van de sportdienst. Verdeeld over 15 groepen krijgen de jongeren een brede waaier aan sportactiviteiten voorgeschoteld. In en rond sporthal De Duizendpoot, recreatiecentrum Lissenvijver in Geel en het provinciaal domein Zilvermeer in Mol worden de jongeren begeleid door een 50-tal lesgevers en 38 vrijwilligers. "Het aanbod is zeer breed: van balspelen zoals voetbal, rugby en tennis tot boksen, kabelbaan, oriëntatielopen en hindernissentochten, stormgames met onder andere een buikschuifbaan. Aan het eind van het kamp, op vrijdag, sluiten we feestelijk af met een diploma-uitreiking", aldus sportfunctionaris Sofie Vandermaesen. (EJM)