Smoutebollendag bij S-Plus 09 februari 2018

De 2de smoutebollendag van S-Plus vindt plaats op zondag 11 februari in de zaal van Ons Volkshuis in de Veldstraat 48. Van 13 tot 18 uur kan er gesmuld worden van volgens een echt kermisrecept gemaakte smoutebollen. Inschrijven aan 5 euro per persoon kan bij Eddy Geukens, Mgr. Cruysberghslaan 44. (EJM)