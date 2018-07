Sint-Jorisstraat beste in straatvolleytornooi 12 juli 2018

Op het grasveld aan het parochiecentrum in Turnkenhof in Gestel namen 8 lokale volleyteams deel aan het 34ste straatvolleytornooi van de KWB-afdeling. De teams werden in 2 groepen ingedeeld. Ondanks de hoge temperaturen leverden de teams toch een hoogstaande en sportieve strijd. De volleyballers van de Sint-Jorisstraat mochten na afloop met de overwinningstrofee pronken. Organisator Frans Houtmeyers en zijn team beloonden de deelnemende teams na het tornooi met extra drankbonnetjes waarmee het verloren lichaamsvocht kon aangevuld worden.





(EJM)