Sea King op schaal steelt show aan Volmolenweg 23 augustus 2018

Op en vooral boven haar vliegveldje aan de Volmolenweg toont de Kempische Modelvliegclub (KMC) komende zondag unieke schaalmodellen van vliegtuigen, helikopters en zweefvliegtoestellen. Niet alleen de eigen leden maar ook aangeslotenen van andere clubs tekenen present in Meerhout. "Het publiek zal ogen te kort komen", verzekert voorzitter Frank Cuyvers. "We tonen beweegbare acro-toestellen, grote schaalmodellen en helikopters, waaronder een van de Sea King. De Warbirds zullen ook van de partij zijn, schaalmodellen uit de oorlog." De show start om 10 uur en duurt tot 18 uur. De toegang is gratis. (EJM)