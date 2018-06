Schrijnwerkerij BEKO is 'papaproof' 06 juni 2018

Bedrijven stimuleren om jonge papa's meer te betrekken bij hun pasgeboren zoon of dochter. Dat is wat Viva-SVV, Femma, Vormingplus Kempen, AIF+, ACV provincie Antwerpen en beweging.net Mechelen-Turnhout beogen met het label 'papaproof'. Een bedrijf is papaproof als zijn werknemers 10 dagen geboorteverlof mogen nemen.





Liebrecht Opdebeek is bedrijfsleider van de ambachtelijke schrijnwerkerij BEKO in de Jagersweg in Meerhout. "BEKO kent het vaderschapsverlof toe omdat we een familiebedrijf zijn en familiewaarden hoog in het vaandel dragen. We vinden het belangrijk dat vaders er in het begin, op de belangrijke momenten, bij zijn. De jonge papa's die hier werken en al van papaproof genoten hebben, zijn ook meer tevreden. Dat uit zich op verschillende vlakken: grotere motivatie, betere prestaties, minder stress of afwezigheid", zegt de bedrijfsleider. (EJM)