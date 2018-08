Schakelen langs de Kattenhut mét trappistenbar 21 augustus 2018

Tijdens de jubileum-editie (30 jaar!) van De Schakel, de grote fietshappening doorheen de Antwerpse Kempen, op zondag 26 augustus is er ook een start- en stopplaats in Meerhout-Gestel.





De Koninklijke Harmonie Sint-Jorisgilde doopt de Kempenhut, zoals er om de 10 km tijdens De Schakel een staat opgesteld, voor de gelegenheid om in de Kattenhut. Meerhout staat immers gekend als het Kempens Kattendorp.





Aan de Kattenhut kan er gestart worden van 8 tot 14 uur voor tochten van 25 tot meer dan 100 km.





De deelnameprijs bedraagt 4 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot 12 jaar.





De Sint-Jorisgilde - wereldberoemd geworden door de organisatie van Groezrock - bouwt voor de gelegenheid een trappistenbar maar serveert ook andere bieren, frisdranken en koffie.





De Meerhoutse groep Kastaar zorgt met haar humoristische volksliederen in onvervalst Merrets dialect voor de muzikale omlijsting én ambiance. (EJM)