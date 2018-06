SAV en VK Gildenhuis in finale tennisvoetbaltornooi 08 juni 2018

De KWB zaalvoetbalclub Meerhout organiseerde op het veld van FC Krabbers in de Smissestraat een tennisvoetbaltornooi. Zij mochten daarvoor 16 teams van 4 spelers verwelkomen. Twee teams die samengesteld waren uit spelers die geregeld een balletje trappen haalden, ook de finale. Het Geelse SAV Sint-Dimpna Reserven en de Meerhoutse ploeg VK Gildenhuis streden om de begeerde winnaarstrofee. Na een spannende finalematch mocht de Geelse ploeg juichen.Het organiserende KWB zvc Meerhout was bijzonder tevreden over het verloop van de wedstrijden en de organisatie. Zodanig zelfs dat ook volgend jaar een tennisvoetbaltornooi zal georganiseerd worden. Het Meerhoutse zaalvoetbalteam speelt iedere donderdag van 20.30 tot 22 uur wedstrijdjes in sporthal Den Aks in de Bevrijdingslaan.





