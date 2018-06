Roefel zoekt volwassen begeleiders 08 juni 2018

De gemeentelijke jeugddienst organiseert op woensdag 27 juni Roefel. Leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klassen van de Meerhoutse scholen ontdekken die dag de volwassen wereld. Ze nemen dan een kijkje achter de schermen van handelszaken, bedrijven, verenigingen en organisaties. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende Roefelpakketten. De jeugddienst is nog op zoek naar volwassen begeleiders die de leerlingen willen bijstaan. Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken en meer info bekomen bij Bram Laurent, tel. 014/24.0.52 of via jeugd@meerhout.be. (EJM)