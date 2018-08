Rode Bottinekes schudden met hun kattenstaarten 30 augustus 2018

Tarmac, het Kultureel Transfusie Centrum aan het Pastoor Van Haechtplein, leverde een originele bijdrage aan de Kattenfeesten. De Rode Bottinekes, twaalf vriendinnen die een gelegenheids-majorettenkorps vormen, maakten een opgemerkte parade. Van aan Café Magazijn kronkelden de Rode Bottinekes met 3 trommelaars over de Markt, paraderend langs en tussen terrasjes door.





Voor de gelegenheid van de Kattenfeesten droegen ze bovendien allen een kattestaart die ze lustig in het rond lieten zwaaien. Op het verkeersvrije kruispunt van de Markt en ter hoogte van het gemeentehuis vormden de dames enkele figuren. Het massaal aanwezig publiek wist hun vertoning erg te waarderen. Aan de lokalen van Tarmac aangekomen, was het meteen de hoogste tijd dat de Rode Bottinekes terug in 'hun kot' kropen. Het was de tweede performance van de kleurrijke groep. Bij de grote expositie in het leegstaande , en inmiddels afgebroken, rusthuis De Berk vertrokken ze op het dak en daalden via de trappenhal en de lokalen af naar de begane grond.





(EJM)