Rode Bottinekes defileren op Kattenfeesten 18 augustus 2018

02u30 0 Meerhout Tijdens de Kattenfeesten, die vanaf deze middag de Markt van Meerhout op stelten zullen zetten, krijgt het publiek een bijzondere attractie aangeboden.

Om 19 uur verzamelen immers de vermaarde 'Rode Bottinekes' ter hoogte van Café Magazijn in de Gasthuisstraat en van daaruit zullen de majorettes een parade houden over de Markt, tussen de terrasjes door, om hun tocht te eindigen aan het pastoor Van Haechtplein. In de lokalen van Tarmac kan het publiek een paar kunstinstallaties bewonderen waarin De Rode Bottinekes de hoofdrol spelen.





Meesterwerken

Tarmac is vandaag geopend vanaf 14 uur. Men kan er terecht voor drank, muziek en een paar stevig uit de kluiten gewassen kunstwerken. Die werken zijn eigenzinnige interpretaties van bekende meesterwerken, waaronder het gigantisch grote Guernica van Pablo Picasso.





(EJM)