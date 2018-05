Publiek vergaapt zich aan Warbirds 23 mei 2018

De Kempische Modelvliegclub vzw (KMC) ontving tijdens het Pinksterweekend het 13th Squadron, een groep modelbouwers die gespecialiseerd zijn in het bouwen van en vliegen met legendarische oorlogsvliegtuigen. Naast de leden van het 13th Squadron toonden ook de eigen leden van de Meerhoutse club hun oorlogstuigen. Het talrijk opgekomen publiek kon de toestellen zowel op de begane grond als in de lucht aan het terrein in de Volmolenweg bewonderen. 'De Warbirds', de schaalmodellen van oorlogsvliegtuigen, zijn zeer specifiek. Zowel qua bouw als qua besturing. Ze vergen meer vliegkunst van de bestuurder op de grond dan andere modeltoestellen", zegt KMC-voorzitter Frank Cuyvers.Op 26 augustus 2018 organiseert de Kempische Modelvliegclub aan haar terrein een Fly In.





