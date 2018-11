Publicatie Merret in Oorlog! apotheose van Meerhoutse Klaprozen Redactie

13 november 2018

12u29 0

De voorstelling van het boek Merret in Oorlog! tijdens de 11 novemberherdenking vormde het sluitstuk van het project Meerhoutse Klaprozen dat 4 jaar liep. Merret in oorlog! brengt het verhaal van het leven in Meerhout tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heemkundige kring Meerhouts patrimonium, k.erf, Kempense Klaprozen, Vaderlands Vredelievend Meerhout, de gemeentelijke Cultuurraad en VVV-Meerhout zetten een nooit geziene samenwerking op poten die onder meer leidde tot de publicatie van het boek Merret in Oorlog!

"Een boek over Meerhout tijdens de Eerste Wereldoorlog bestond nog niet. Nochtans is de periode 1914-1918 voor ons dorp heel interessant. Om en bij de 340 Meerhoutse mannen vertrokken naar het front. 28 van hen keerden nooit meer naar huis. Elke Meerhoutenaar voelde die oorlog. Het tekende de geschiedenis van ons dorp", zegt schepen Jan Melis.

Merret in Oorlog! telt meer dan 300 bladzijden, en is geïllustreerd met nooit eerder gepubliceerde foto's en documenten. Via voorintekening zijn reeds 250 exemplaren verkocht. Het boek kost 30 euro en is vanaf nu te koop aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 1), de heemkundige kring (Gasthuisstraat 31 a), dagbladhandel Ann (Weversberg 58) en De Kattenpers (Markt 4). (EJM)