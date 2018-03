Politieman deelt rouwproces van 25 jaar in boek 07 maart 2018

Een kwarteeuw geleden overleed de vrouw van Meerhoutenaar Jos Delarbre (57) aan kanker. Jos schreef zijn verdriet al die jaren van zich af, als een therapeutisch middel. Die allerpersoonlijkste teksten en gedichten bundelt de man nu tot het boek 'We wandelen verder...'





"Ik speelde al lang met het idee om mijn geschriften te delen. Op de cover van het boek staat een brug die midden in het water stopt. Dan ben je hoe dan ook verplicht je even om te draaien, afscheid te nemen van je partner, familie en vrienden en na te denken. In dit boek geef ik mij helemaal bloot. Mijn diepste gevoelens schreef ik neer in korte teksten en gedichten, sommige hard, andere grappig. Na 25 jaar ben ik nog altijd wie ik ben, ik mis nog steeds mijn vrouw Ingrid maar heb ondertussen weer de liefde kunnen vinden bij Liesbeth", zegt Jos, die in het dagelijkse leven lid is van de preventiedienst binnen de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Jos overweegt momenteel of hij het boek laat uitgeven of dat hij het zelf gaat uitgeven. Het boek kan nu al besteld worden via josd@telenet.be of tel. 0495/48.86.72. Jos zal de opbrengst van het boek schenken aan de vzw Ispahan, een vereniging voor palliatieve thuiszorg in de regio Kempen. (EJM)