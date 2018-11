Politie zoekt beelden van achtervolging Wouter Demuynck

18 november 2018

20u39 0 Meerhout Tijdens een verkeersactie in Meerhout-Gestel werd vandaag een bestuurder van een bromfiets gevat. Toen de bromfietser de politie opmerkte, vluchtte hij met hoge snelheid weg. De politie is op zoek naar beelden van de achtervolging.

De politieploegen zetten meteen de achtervolging in en konden de bestuurder van de bromfiets een kwartier later klem rijden. Tijdens de achtervolging reed de bromfietser tweemaal door de plaatselijke kermis in Meerhout-Gestel, wat leidde tot zeer gevaarlijke situaties. Gelukkig vielen er geen gewonden. Op vraag van het parket is de politie Geel-Laakdal-Meerhout op zoek naar mensen die over beelden beschikken van deze achtervolging. Heb jij toevallig de achtervolging of de bromfietser gefilmd, gelieve de politie dan te verwittigen via 014/56.47.00 en de beelden door te sturen naar to@pzglm.be.