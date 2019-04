Pleegzorg twee weken in de kijker in de bib Wouter Demuynck

13 april 2019

15u15 0 Meerhout Van 15 tot 28 april zet het gemeentebestuur van Meerhout pleegzorg extra in de kijker in de bibliotheek. Daarmee wil het gemeentebestuur helpen nieuwe pleeggezinnen te vinden.

Als pleegzorggemeente wil het gemeentebestuur samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen op zoek gaan naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben. Om die zoektocht te ondersteunen zetten de medewerkers van de bib tussen 15 en 28 april pleegzorg in de kijker.

Pleegzorgboeken voor groot en klein krijgen een prominent plekje in de bib en iedereen krijgt een leuke bladwijzer mee. Met de actie wil het gemeentebestuur je op een laagdrempelige manier laten nadenken over pleegouderschap.

Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen en respect voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin. In Meerhout wonen op dit moment negentien pleeggezinnen die een pleegkind of pleeggast opvangen.

Pleegzorg organiseert een infoavond op 23 april van 19.30 tot 21.30 uur in Patersstaat 62 in Turnhout. Meer informatie vind je ook op www.pleegzorgprovincieantwerpen.be.