Peter Ceusters overvleugelt alle concurrenten Jean Eykmans

28 december 2018

Op de jaarlijkse prijsuitreiking van duivenvereniging De Oostgrens-Verbroedering Meerhout was Peter Geukens uit Geel-Oosterlo de grote slokop. Peter was dé man van het seizoen 2018 op de snelheid, zowel in Meerhout als in het samenspel De Oostgrens. Op Momignies werd Peter algemeen kampioen voor Jos Adami en Fons Laermans en de titels van oude, jaarse en jonge duiven gingen naar respectievelijk Peter Jansen (Lommel), Jos Adami (Meerhout) en Peter Ceusters. Aan het samenspel De Oostgrens nemen duivenmelkers deel uit de gemeenten Meerhout, Mol, Laakdal, Kwaadmechelen en Dessel. Ruim 65000 duiven werden er ingekorfd voor Momignies en Soissons door meer dan 220 liefhebbers. Ook in dit samenspel werd Peter Ceusters algemeen kampioen Momignies voor een fel aanklampend Dessels duo met zilver voor een zeer verdienstelijke Gustaaf Huysmans en brons voor Peter Hooyberghs. Op de halve fond drukte vooral de vader-zoon combinatie Janssens Victor-Pieter zijn stempel op het volledige hafoseizoen. Zij werden kampioen bij de jonge duiven, de jaarduiven en eindigden op de 3de plaats bij de oude duiven.

Tijdens de kampioenendag in sporthal De Duizendpoot worden traditiegetrouw per opbod duiven of duiveneieren verkocht. “Voor de 69 bons werd een totaal bedrag van 15.165 euro geboden, een gemiddelde van 219,78 euro, wat we nog nooit meemaakten. Naast de 150 aanwezigen waren er internetbieders van 11 verschillende nationaliteiten. Zelfs tijdens de verkoop werd er telefonisch geboden vanuit Duitsland. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de werking van de club zoals terugbetalingen van de jaarlijkse portgelden (8000 euro), gratis waardebonnen tijdens wedvluchten in het speelseizoen, terugbetaling van lidgelden en voetringen, dankfooi voor de wekelijkse helpers, enz.”, zegt een uiterst tevreden organisator Cyriel Mermans. Op de kampioenendag ontvingen de leden in totaal ruim 12.000 euro.