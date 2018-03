Paastotteren langs de Neteboorden 31 maart 2018

Natuurpunt Meerhout bouwt morgen (paaszaterdag) het Totterpad om tot een Paas-Totterpad.





Kinderen tot 12 jaar worden uitgenodigd om tijdens een avontuurlijke wandeling, tussen 13 en 18 uur, uitgenodigd om verschillende leuke opdrachten en uitdagingen tot een goed ei-nde te brengen. Wie daar in slaagt krijgt na afloop een kadootje van de Paashaas. Start en ankomst van het Paas-Totterpad ligt aan het bezoekerscentrum Grote Netewoud aan Watermolen 8 in Meerhout. De afstand van het Paas-Totterpad bedraagt 1,5 km. Men raadt aan dat de kinderen speelkledij en laarzen dragen. De kinderen dienen ook vergezeld te zijn van een volwassene. De deelnameprijs voor de kinderen bedraagt 5 euro.





Voor de kleinsten is er ook een grimeerstand voorzien.





De volwassenen kunnen terecht op het gezellig terras aan de vistrap op de Nete. Er worden heerlijke pannenkoeken geserveerd, evenals biodrankjes en de niet te versmaden Gageleer. (EJM)