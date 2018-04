Oude watermolen wordt natuurcafé NATUURPUNT MIKT OP OPENING BEGIN 2019 JEAN EYKMANS

10 april 2018

02u33 0 Meerhout Nu de gebouwen achter de 17de-eeuwse watermolen afgebroken zijn, komt de verdere uitbouw van de site in een stroomversnelling. Natuurpunt en de gemeente plannen er onder meer een natuurcafé.

Gisteren legde een aannemer de laatste hand aan de afbraak van het voormalige zwembad, het restaurant, de kippenslachterij en de feestzaal - allemaal al decennia in verval.





Natuurpunt Grote Netewoud beheert momenteel in de oude wasserij van de watermolen een drukbezocht documentatiecentrum. Met het kindvriendelijke Totterpad en een divers natuur-educatief aanbod is de site rond de Nete en de oude watermolen een trekpleister geworden.





Het café, met daarin het maalsysteem met de molenstenen, staat echter al enkele jaren leeg. Natuurpunt kocht de oude watermolen, en wil met een natuurcafé haar werking een nieuw elan geven.





Ecologische verbouwing

"Onze aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnen bij de gemeente", vertelt Wendy Thys, coördinator van het bezoekerscentrum van Natuurpunt .





"Hopelijk kunnen we de tweede helft van mei aan de slag gaan in het cafégedeelte. Het wordt een ecologische verbouwing. Het dak bevat asbest, dus dat moet volledig vervangen worden. De vloer moet er helemaal uit, de muren worden gestript. We hopen kort na de jaarwisseling in 2019 ons natuurcafé te kunnen openen. En dat zal het aantal wandelaars en fietsers die hier komen, alleen maar verhogen. Op de ruimte die vrijkomt na de afbraak van de gebouwen en het oude zwembad komt een speelzone met avontuurlijke speeltuigen voor kinderen, en het zal aansluiten op het erg populaire Totterpad."





Meer scholen

De hele site van de oude watermolen is in eigendom van 4 partners: Natuurpunt, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos en het Meerhouts gemeentebestuur.





"Als gemeente investeren we in alle delen van de site, van documentatiecentrum en vistrap tot café en molen en de nu braakliggende terreinen en vijver. Met de plannen door Natuurpunt wordt het hier meer dan ooit dé toegangspoort tot het Grote Netewoud en de ruime landduinenregio, van de Balense Keiheuvel tot Herselt. Dit zal ongetwijfeld een belangrijke hefboom zijn. Het zal het aantal bezoeken van schoolkinderen voor natuurprojecten alleen maar verhogen. Ook onze lokale economie zal er wel bij varen", zegt schepen voor Toerisme en Cultuur Jan Melis (CD).