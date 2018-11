Oude watermolen staat in de steigers Jean Eykmans

21 november 2018

17u25 1 Meerhout De renovatie van de 17de eeuwse watermolen op de Nete in Meerhout (Watermolen 8) is gestart. Natuurpunt bouwt de historische watermolen om tot een fiets- en wandelcafé en wordt straks een aantrekkelijke toegangspoort tot Het Grote Netewoud, een aangrenzend natuurgebied met veel speelnatuur.

De asbestleien werden reeds verwijderd en worden vervangen door natuurleien. De werken worden uitgevoerd door Dakwerken Pieter Mertens uit Geel onder leiding van de architecten van Atelier Archi4, voor ecologische verbouwingen. Tegelijkertijd zal de bouwfirma ‘A-Renovatie’ - eveneens uit Geel - zich al bezig houden met de ruwbouwwerken. Vrijwilligers van Natuurpunt steken mee de handen uit de mouwen om de binnenkant aan te pakken. Maanden geleden werd de site rond de watermolen opgekuist. Illegale en vervallen koterijen, een kippenslachterij en een voormalig zwembad werden afgebroken. De vrijgekomen ruimte wordt een speelzone met avontuurlijke speeltuigen voor kinderen, en zal aansluiten op het erg populaire Totterpad. De renovatiewerken worden deels gefinancierd door giften en door de opbrengst van de succesvolle Zomerbars aan de Nete die afgelopen zomer doorgingen aan de boorden van de vistrap en het terras van het documentatiecentrum.

De hele site van de oude watermolen is eigendom van 4 partners: Natuurpunt, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos en het Meerhouts gemeentebestuur. Nog tot augustus 2020 loopt een Europees LIFE-project in het Grote Netewoud. Het is de bedoeling om broekbossen en open leefgebieden te herstellen. Tegelijk wordt ook werk gemaakt van avontuurlijke natuurbeleving op kindermaat met kijkwanden, wilde wandelingen en plankenpaden.

Wie het renovatieproject financieel wil steunen kan terecht op tel. 014/21.34.50 en www.grotenetewoud.be.