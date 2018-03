Orbis Musiana serveert meer dan 500 pannekoeken 14 maart 2018

De leden van jeugdharmonie Orbis Musicana hadden de handen meer dan vol tijdens hun pannekoekenconcert. De parochiezaal van Gestel in Turkenhof zat helemaal vol. Brent Clymans, voorzitter van de jeugdafdeling van de Koninklijke Harmonie Sint-Jorisgilde en zijn medewerkers bemanden zowel de keuken als het buffet. "Het was gezellig druk. We mochten de jeugdharmonie Bergengalm uit Hechtel-Eksel, jeugdfanfare Toeternettoe uit Mol-Sluis en Jeugdfanfare Overpelt verwelkomen. Zelf hadden we geen tijd om met Orbis Musicana op te treden. Het slagwerkensemble kDoem hield de eer van onze vereniging hoog.", aldus Brent.





Jeugdharmonie Orbis Musicana is de jeugdafdeling van de Koninklijke Harmonie Sint-Jorisgilde. Het prille begin van de jeugdafdeling ligt in 1994 toen 't Joriske startte met 3 leden. Ondertussen - en dat na een naamswissel - telt de jeugdafdeling 40 leden tussen 10 en 26 jaar. Voor de meeste van die leden is Orbis Musicana de opstap naar de "grote" harmonie.





(EJM)