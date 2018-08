Opendeur Lijndansen 29 augustus 2018

Wie wil kennismaken met het lijndansen, kan op maandag 3 september van 10 tot 11.30 uur terecht in Ons Volkshuis, Veldstraat 48. Men neemt het best de ingang langs achter die toegang geeft tot het zaaltje. De kennismakingssessie is gratis bij te wonen. Info: mariette.mensch@skynet.be, tel. 0472/20.10.14. (EJM)