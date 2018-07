Op stap met Stabbel 18 juli 2018

VVV-Meerhout en het gemeentebestuur nodigen jonge gezinnen en kinderen uit voor de gezinswandeling Op stap met Stabbel. Op zondag 22 juli tussen 8 en 15 uur kan men de wandeling over 5 kilometer met tal van zoek- en doe-opdrachtjes aanvatten aan Far West in Hoevendijk 1 in Meerhout. Er is ook een langere wandeling van 12 km. De kinderen wacht bij de aankomst een verrassing. De deelnameprijs bedraagt 3 euro, inclusief een streekproevertje en een drankje. Deze zomer gaan er nog vier andere Stabbels door, in Westerlo, Geel, Laakdal, Herselt en Hulshout. Onder de wandelaars die aan vier Stabbels deelnemen, wordt een prijzenpakket verloot. (EJM)