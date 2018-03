Op avonturendag in de Ardennen 23 maart 2018

02u59 0

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen op dinsdag 10 april een avonturendag beleven in La petite merveille in Adventure Valley Durbuy. Het betreft een organisatie van Sportregio Zuiderkempen waaraan Team Vrij Tijd (gemeente Meerhout) ook zijn medewerking verleent. De deelnemers worden 's morgens tussen 7 en 8 uur opgepikt in Meerhout. In Adventure Valley wacht de deelnemers een zeer gevarieerd programma: nettenpark, tubing slide, speleo, een klimparcours, een hindernissenparcours, klimbos en een natuurwandeling. Het aankomstuur in Meerhout is tussen 20 en 21 uur. Alle activiteiten zijn onder begeleiding van professionele monitoren. De deelnameprijs bedraagt 25 euro. De deelnemers dienen zelf een lunchpakket en drankjes mee te nemen. Inschrijven kan via de gemeentelijke website www.meerhout.be. Info: Team Vrije Tijd, Markt 1, tel. 014/24.99.29, of via mail sofie.vandermaesen@meerhout.be. (EJM)