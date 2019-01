Ook voor het eerst vrouw aan de macht in... ...MEERHOUT 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Jean Eykmans

08u57 0 Meerhout De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het de volgende dagen in uw Regiokrant.

Met heel veel goesting omgordt NELE GEUDENS (38) van partij CD de Meerhoutse burgemeesterssjerp. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester ooit in de gemeente. "Op politiek vlak liggen mijn prioriteiten op mobiliteit en een goede communicatie. Tijdens mijn huisbezoeken heb ik ook veel bezorgdheden van burgers genoteerd, van slecht onderhouden grachten tot de nood aan een hondenwei. Een schriftje vol werk dus", zet Nele zichzelf alvast op scherp."Wat ik absoluut niet wil opgeven zijn de ochtendmomenten met mijn kinderen Daan (10) en Mila (7). Een rustige start van de dag is altijd mooi meegenomen." (EJM)