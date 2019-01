Olympiër Stef Van de Weyer is sportman 2018 Jean Eykmans

24 januari 2019

11u21 0 Meerhout Gemeentebestuur, sportdienst en sportraad huldigden in zaal Gildenhuis de sportkampioenen en sportlaureaten van het sportjaar 2018.

Na het welkomstswoord door sportraadvoorzitter Bart Cambré en een inleiding door sportschepen Roger Verheyen (CD) ontvingen de Meerhoutse kampioenen een trofee: André Cools (kegelen), Karel Peeters en Jos Adami (duiven) en Chris Van Broekhoven (vissen). Stefaan Desiron (besuurslid FC Den Eik sinds 2003) en Chris Bogaerts (trainer G-basket) werden uitgeroepen tot sportvrijwilligers 2018. De vorig jaar overleden Sus Belmans (tainer G-basket) kreeg postuum de trofee van sportverdienstelijke 2018.

Het publiek werd aangenaam verrast door de aanwezigheid van een olympiër. Snowboarder Stef Van de Weyer kwam vroeger naar huis van een stage wegens een kwetsuur en kon zodoende de sportlaureatenviering bijwonen.

Stef is nog maar de 2de Meerhoutenaar die aan de Olympische Spelen mocht deelnemen, na wielrenner Paul Heuvelmans in 1964. Stef vertegenwoordigde België tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea in 2018. Die selectie leverde hem de titel van Meerhoutse Sportman 2018 op én de Persprijs.

De andere sportlaureaten zijn: sportmeisje Marit Leysen (atletiek), sporter met een beperking Jeff Groenen (zwemmen), sportvrouw Annelies Van Looveren (paardensport), sportploeg Emily en Pauline Maes (twirling), sportvereniging Ponyclub De Roskam (paardensport).