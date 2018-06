NYX-festival strikt Guy Mortier als mede-presentator 29 juni 2018

03u09 0 Meerhout Zes Meerhoutse twintigers organiseren op zaterdag 30 juni de 1ste editie van het NYX-festival. Aan Gebergte wordt om 12 uur de aftrap gegeven van tien optredens. De jonge ploeg strikte niemand minder dan Humo-boegbeeld Guy Mortier - een geboren Mollenaar - als mede-presentator.

Organisatoren Tom Maes, Nick Coomans, Wout Thys, Wouters Schils, Cisse Vreys en Simon Vandenbroucke kennen mekaar van kindsbeen af en zetten als leden van KSA en Jeugdhuis De Faar al op zeer jonge leeftijd fuiven op poten. "We voorzien een gratis parking én gratis campingweide. Als de parking vol is, kan men parkeren aan jeugdhuis De Kater in de Sportlaan", zegt Nick Coomans.





Lili Grace

Onder meer Chackie Jam, één van de winnaars van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel, en The Sedan Vault, een Belgische rockband die in 2013 op Pukkelpop stond. "We brengen een muzikale ode aan de Kempen. Zo is er Lili Grace, twee zusjes uit het naburige Ham, maar ook de Boerenzonen op Speed met twee bandleden uit Meerhout. Esther Van Haze, Esther Van Hees, komt uit onze buurgemeente Mol", zegt Tom Maes.





"Naast Guy Mortier is de presentatie in handen van onze dorpsgenoot Jef Hens, een beginnend stand-up comedian."





Een NYX-ticket kost 16 euro aan de kassa, in vvk 12 euro, parking en camping zijn gratis. De volledige line-up is te vinden op www.nyxfestival.be.





(EJM)