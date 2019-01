Nog steeds volle agenda voor The Jackets Jean Eykmans

11 januari 2019

13u56 1

Het Meerhoutse orkest The Jackets is ook de volgende maanden erg actief en te zien en te beluisteren in de ruime regio. The Jackets brengen dansbare covers uit de jaren 50, 60 en 70.

Het orkest treedt op in De Kaasboerin in Mol-Postel op 20 januari (14 uur), 24 februari (14 uur), 24 maart (14 uur), 4 mei met gastoptreden van Luc Van Meeuwen om 19.30 uur), op 8 juni met gastoptreden door Salim Seghers (19.30 uur) en op 16 juni (14 uur), in danscafé Black&White in Tessenderlo op 13 januari (15 uur), 17 februari (15 uur), 10 maart (15 uur), 14 april (15 uur), 12 mei (15 uur) en 2 juni (15 uur), in het parochiecentrum van Mol-Ginderbuiten op 2 februari (20.30 uur), in zaal De Kapel (Sint-Jozefslaan) in Meerhout naar aanleiding van Berg kermis (14 uur), in een spiegeltent tijdens Balen jaarmarkt op 6 april (19.30 uur), in zaal Sint-Jan in Balen-Gerheide op 28 april (15 uur), in speeltuin Kinderweelde (Speeltuinstraat, Meerhout) op 30 mei (15 uur), in de Vlessenhoeve (Oude Baan, Meerhout-Gestel) op 10 juni (14H uur) en op 28 juni tijdens de braderij in Mol-Centrum aan brasserie Zilverhof in de Stationstraat (18 uur).