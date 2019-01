Nieuwjaarsreceptie voor bewoners wzc De Berk Jean Eykmans

07 januari 2019

De bewoners van woonzorgcentrum De Berk in de Gasthuisstraat werden getrakteerd op een nieuwjaarsreceptie. De personeelsleden staken graag een handje toe om de drankjes en hapjes te serveren. Ook burgemeester Nele Geudens (CD), tevens voorzitter van het vast bureau, liet zich daarbij niet onbetuigd. Op de receptie waren ook de nieuwe leden van de Bijzondere Commissie voor de Sociale Dienst uitgenodigd. Ook de nieuwe schepen van welzijn Jan Peys (sp.a) was aanwezig.

Tijdens een gelegenheidstoespraak zette Annemie Van de Weyer (animatieteam) de verdienste van Natascha Vermierdt als directrice van De Berk in de verf. Annemie vergeleek De Berk met een schip dat drijvende moet worden gehouden en de juiste koers moet varen. “En omdat dat allemaal zo goed lukt geven we Natascha graag de titel van de Beste Kapitein.”, aldus Annemie die Natascha prompt een trofee overhandigde. De nieuwjaarsreceptie werd opgeluisterd door de Zingende Vrienden, het kerkkoor van Zittaart. De Zingende Vrienden zijn graag geziene gasten in De Berk, al meer dan 10 jaar is het koor steevast op post bij festiviteiten in het woonzorgcentrum.