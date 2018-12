Nieuwjaarkezoete zingen Jean Eykmans

24 december 2018

Op diverse plaatsen in de Kempen wordt de traditie van nieuwejaarkezoete zingen in ere gehouden. In Meerhout trekken de kinderen in de voormiddag van 31 december in de gehuchten Berg, Zittaart en Gestel door de straten. In Gestel stelt Harmonie Sint-Jorisgilde een tentje op ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Barbarastraat en de Kerkstraat. De zingende kinderen wacht daar een drankje en een verrassing. De volwassenen kunnen er terecht voor een koffie of diverse jenevertjes. Rond het middaguur zakken de groepen zingende kinderen traditiegetrouw af naar het centrum van de gemeente om er hun zangronde verder te zetten. De Herberg van de Kerstman ter hoogte van brasserie De Met en het gemeentehuis zullen zeker stopplaatsen zijn waar de kinderen erg welkom zijn.

HULSEN

De plaatselijke KWB-afdeling nodigt in het Balens gehucht Hulsen de kinderen uit om maandagvoormiddag 31 december zingend door de straten te trekken en het oude jaar vaarwel en het nieuwe jaar tegemoet te zingen. Tot 12 uur kunnen de zangertjes terecht aan een KWB-stand aan parochiecentrum Hulsen (Ossenberg 114) voor een hotdog of een warme choco. De bewoners waar de zangertjes welkom zijn hangen best de Zing Ze-poster voor het raam.

LAAKDAL

Ook in Laakdal zullen de kinderen op de laatste dag van het jaar al zingend door de straten trekken. Wie zijn of haar Zingzak nog niet afhaalde in het gemeentehuis kan dat op 31 december nog doen. De zangertjes die die dag tussen 10 en 12 uur in de bib (Markt 19) een liedje komen zingen krijgen alvast nog een Zingzak cadeau.