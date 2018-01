Nieuwjaarke zoete, ons varken heeft vier voeten! 02u29 0 Foto VDV De nieuwjaarszangers krijgen gratis warme chocomelk. Meerhout In deelgemeente Gestel was een partytentje van Harmonie Sint-Jorisgilde op de hoek van de Sint-Barbarastraat en Kerkstraat de verzamelplaats voor de nieuwjaarszangers. Van in de vroege ochtend waren kinderen in de Gestelse straten op pad, vaak vergezeld van hun ouders.

"We trakteren hen op warme chocomelk en fruit. En dit jaar krijgen ze ook een mooie zwemzak. Alles bij mekaar passeerden hier vandaag bijna 200 kinderen. Hun volwassen begeleiders krijgen hun eerste consumptie gratis: een kop koffie of meestal iets sterkers! De sfeer zit er dan ook al snel in", zegt Harmonievoorzitter Jos Tordoor.





Ook in de andere Meerhoutse deelgemeenten Zittaart en Berg gaan de kinderen in de voormiddag van deur tot deur om Nieuwjaarke zoete te zingen. Rond het middaguur verzamelden honderden kinderen, met hun volwassen begeleiders, op het marktplein waar het enkele uren lang een gezellige drukte is. Zowel in de gewone huizen als in de horecazaken werden de kinderen hartelijk ontvangen en getrakteerd op snoepjes of wat geld. In en buiten het gemeentehuis aan het Pastoor Van Haechtplein konden de kinderen zich opwarmen aan een kop warme chocomelk. (EJM)