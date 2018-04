Nieuw festival op zaterdag 30 juni 11 april 2018

Enkele Meerhoutse jongeren organiseren op zaterdag 30 juni in Meerhout een nieuw muziekfestival: NYX-festival! NYX richt zich vooral naar liefhebbers van pop en rock als zal ook indie en funk aan bod komen.





Eén van de meest opvallende namen op de affiche van dit nonprofit-festival is Chackie Jam, dit jaar gekozen als één van de winnaars van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel.





Meerhout kende in de jaren 90 muzikale topjaren met Apollo Rock. En Groezrock draait inmiddels ook al 26 jaar mee in Meerhout, al wordt er dit jaar geen Groezrock geprogrammeerd in mei. (EJM)