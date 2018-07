Neem deel aan fotowedstrijd 12 juli 2018

Het gemeentebestuur organiseert een fotowedstrijd. Alle mogelijke foto's komen in aanmerking. Het gemeentebestuur looft prijzen uit en toont de beste foto's in het najaar tijdens een tentoonstelling in het gemeentehuis. De deelnemers worden ingedeeld in 2 categorieën: jongeren onder de 15 jaar en alle leeftijden. De drie beste inzendingen in de categorie alle leeftijden winnen cheques ter waarde van 500, 300 en 100 euro. De drie beste inzendingen in de jongerencategorie winnen een cheque van telkens 100 euro.





Het wedstrijdreglement en de ischrijvingsformulieren kan je afhalen bij het team vrije tijd van de gemeente Meerhout (Markt 1) of downloaden via www.meerhout.be. De beelden dienen uiterlijk 31 augustus 2018 aan het gemeentebestuur bezorgd te worden.





Naast de tentoonstelling worden de beste foto's ook gepubliceerd in Meerhout Magazine. (EJM)