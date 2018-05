Natuurpunt en gemeente wil tegen 2019 café openen in watermolen 14 mei 2018

02u29 0 Meerhout De gemeente Meerhout en Natuurpunt Grote Netewoud willen de horecazaak van de watermolen tegen begin 2019 heropenen als natuurcafé. "Het moet het kloppend hart worden te midden van tal van fiets- en wandelpaden."

De 17de eeuwse watermolen in Meerhout was het voorbije weekend het decor voor de tentoonstelling van drie kunstenaars in het kader van MAK 2018, het tweejaarlijks Meerhoutse Amateur-festival. Met de sluiting van de expositie gisteravond luidt voor de watermolen en meer in het bijzonder voor het horeca-gedeelte een nieuw tijdperk in. Het voormalige zwembad, restaurant, kippenslachterij en feestzaal, alles reeds jaren in verval, werden eerder al opgeruimd. Nu is ook het café beschikbaar voor renovatie. Niets staat de plannen van het Meerhouts gemeentebestuur en Natuurpunt Grote Netewoud nog in de weg. Zij willen er een natuurcafé van maken, tevens kloppend hart van een centrum te midden van tal van fiets- en wandelpaden. Natuurpunt verwierf de oude watermolen met café. Het gemeentebestuur is mede-eigenaar van de ruime site. "Deze plek wordt dé toegangspoort tot het Grote Netewoud en ruimere regio. Het aantal schoolkinderen bijvoorbeeld dat nu reeds het documentatiecentrum van Natuurpunt bezoekt zal zeker fors toenemen. En ook onze lokale economie zal er mee van profiteren", Schepen Jan Melis (CD).





Volgens Wendy Thys (Natuurpunt) zal de renovatie snel aanvatten. "Het asbestdak zal volledig vervangen worden, de vloer gaat eruit en de muren worden gestript." (EJM)