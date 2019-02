Na brons op Belgian Beer Awards: IT’er Stijn lanceert stout met of zonder karamel Wouter Demuynck

25 februari 2019

16u53 0 Meerhout Het gaat snel voor hobbybrouwerij Craft Beers Hoppug van Stijn Aerts. Begin februari won hij nog een bronzen medaille op de Belgian Beer Awards zijn eerste bier Free Bird en op 9 maart lanceert hij alweer een nieuw brouwsel. De Free Bird Milk Stout heeft twee varianten: met of zonder karamel.

Stijn Aerts, die afkomstig is uit Geel maar nu in Meerhout woont, startte in september 2017 zijn eigen hobbybrouwerij Craft Beers Hoppug. Dat resulteerde in mei 2018 in zijn eerste biertje Free Bird, een Session IPA (Indian Pale Ale) die zich onderscheidt door zijn bittere, maar fruitige smaak. Met succes: in de categorie blond onder 6,5% sleepte Free Bird onlangs nog een mooie bronzen medaille in de wacht op de Belgian Beer Awards.

Karamel

Voor zijn nieuwste bier, de Free Bird Milk Stout, heeft Stijn het over een compleet andere boeg gegooid. De bittere smaak ruimt plaats voor zoet, met toetsen van chocolade en koffie. Voor de liefhebbers is er met de Free Bird Caramel Infused Milk Stout ook nog een variant met een vleugje karamel. Die met karamel bevat 5,8% alcohol, zonder is dat 5,7%.

“Aan de Milk Stout voegen we lactose toe, wat ervoor zorgt dat het bier zachter en voller is. Daarnaast bevat het zeven moutsoorten, waarvan een heel deel ontbitterd zijn. Het verschil met mijn vorig bier is enorm, maar dat is niet bewust gedaan. Ik brouw bier naar mijn gevoel”, lacht Stijn.

“Het bier zal wel maar één keer op de markt komen. De markt voor stouten is immers niet zo groot. Van beide varianten laat ik 1.000 liter brouwen en dan is het gedaan. Al kan het misschien wel terugkomen door iets anders toe te voegen, zoals bijvoorbeeld whiskey in plaats van karamel.”

Stijn Aerts werkt momenteel nog voltijds als IT’er. Plannen om van brouwen zijn beroep te maken zijn er nog niet meteen. “Mede daarom is de Session IPA de enige die in het gamma blijft. De nieuwe bieren zullen telkens seizoensbieren of limited edition worden. Zo lanceer ik eind april nog een nieuw bier, in samenwerking met bierfirma ‘T Duo uit Putte. Dat wordt opnieuw een eenmalig brouwsel dat we voorstellen op het Zythos Bier Festival in Leuven. Ook in september komt er nog een nieuw bier aan. En daarna zal het wel goed zijn geweest voor 2019", lacht Stijn.

6.000 liter

Het gaat de bierfirma van Stijn Aerts dus voor de wind. De verschillende bieren gaan vlot over de toonbank. Want hoewel de Milk Stout pas op 9 maart wordt voorgesteld op het bierfestival van Laakdal, verloopt de verkoop daarvan voortvarend. “Ik had wel verwacht om uit te breiden, maar niet dat het zo snel zou gaan. Ik begon met 1.000 liter voor de eerste Free Bird, maar dat werd in 2018 in totaal 5.000 liter. En dit jaar staat al 6.000 liter gepland voor alle verschillende bieren samen.”

Wie zelf eens van het nieuwe brouwsel van Stijn wil proeven, kan een bestelling plaatsen op de website van Craft Beers Hoppug.