Mountainbike uit tuinberging gestolen JVN

16 januari 2019

In de Vlasstraat in Meerhout werd dinsdag een inbraak opgemerkt in de tuinberging van een woning. De daders forceerden een deur van het tuinhuis en gingen aan de haal met een mountainbike. De inbraak gebeurde ergens tussen 10 en 15 januari. Vermoedelijk kwamen de dieven maandag langs. Die dag werd in dezelfde straat ook ingebroken in een garage.