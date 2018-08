Mooiste foto's van Meerhout vallen in de prijzen 07 augustus 2018

02u53 0

Het gemeentebestuur organiseert een fotowedstrijd waarbij ze prijzen uitlooft aan de makers van de mooiste foto's op Meerhouts grondgebied.





Aan Portretje Meerhout kan men in 2 categoriën deelnemen: een open categorie (voor elke leeftijd) en een jongerencategorie (voor jongeren onder de 15 jaar). In de open categorie zijn er geldprijzen voor de drie beste inzendingen in de vorm een cheques van 500, 300 en 100 euro. De drie beste inzendingen in de jongerencategorie winnen een cheque van telkens 100 euro. Het wedstrijdreglement en de inschrijvingsformulieren kunnen afgehaald worden bij het team vrije tijd van de gemeente Meerhout (Markt 1) of gedownload worden op www.meerhout.be. Alle foto's dienen uiterlijk op 31 augustus bezorgd te worden. Elke deelnemer mag maximaal 5 foto's inzenden. De winnende foto's worden gepubliceerd in Meerhout Magazine en worden in het najaar van 2018 tentoongesteld in het gemeentehuis van Meerhout. (EJM)





Info: gemeente Meerhout, tel. 014/24.99.28, of via fotowedstrijd@meerhout.be