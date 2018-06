Met 3.159 fietsers door drie provincies 09 juni 2018

De 32ste editie van de Drieprovinciënroute had aan het mooie weer een bondgenoot. Maar liefst 3.159 fietsers namen deel. De tocht doet de gemeenten Meerhout, Laakdal, Ham, Tessenderlo, Beringen en Diest aan, verspreid over drie provincies.





In Meerhout konden de sportievelingen genieten van enkele overheerlijke smoutebollen. Op vijf plaatsen kon de start genomen worden: Beringen (1.230 inschrijvingen), Laakdal (305), Tessenderlo (480), Meerhout (516) en Ham (628).





(EJM)