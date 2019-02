Meerhoutse Christen Democraten hebben voortaan twee voorzitters

Jean Eykmans

01 februari 2019

13u41 0 Meerhout Tijdens haar jaarlijkse brunch maakten de Meerhoutse Christen Democraten (CD) van de gelegenheid gebruik om nieuwe bestuursverkiezingen te houden. Joris Janssens’ voorzittersstoel kwam vrij omdat Joris op 14 oktober 2018 verkozen werd tot gemeenteraadslid.

Het CD-voorzittersschap wordt voortaan gedeeld: Bart Hermans (39) en Glenn Goossens (33). Hermans is ook verantwoordelijk voor de digitale media voor de CD-partij. Maries Verachtert (38) werd verkozen tot onder-voorzitter. De andere bestuursfuncties werden herbevestigd en er kwamen enkele nieuwe functies bij. Mieke Peers blijft secretaris en ook François Tielemans blijft op post als penningmeester.

Het nieuwe voorzittersduo wil de partij klaarstomen voor nieuwe uitdagingen. “De uitdagingen zijn CD-Meerhout de toekomst inloodsen want de campagne voor de verkiezingen van 2024 is nu eigenlijk al bezig. We willen als partij natuurlijk ook terug groeien in de toekomst”, aldus mede-voorzitter Hermans.