Meerhoutse 70-jarigen verzamelen in De Kapel Eykmans Jean

17 november 2018

In zaal De Kapel in Meerhout-Berg was het verzamelen geblazen voor de Meerhoutse 70-jarigen. Het was reeds voor de zevende maal dat de jongens en meisjes die in 1948 geboren werden en school liepen in de gemeentelijke jongensschool in de Schoolstraat of in de meisjesschool van het Heilig Graf in de Gasthuisstraat een reünie hielden. Vanaf hun 40ste verjaardag komen ze om de 5 jaar samen.

In zaal De Kapel vormde de groep 70'ers uit het Centrum en de gehuchten Zittaart, Berg en Gestel een groep van 79 personen, met inbegrip van de partners. Eerst werd door het organisatecomité een receptie aangeboden waarna een heerlijk warm en koud buffet volgde én een dessertenbuffet. Bij stemmige muziek werd er naar hartelust bijgepraat en gedanst.