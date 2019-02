Meerderheid en oppositie werken samen aan gemeentelijk beleidsplan Jean Eykmans

15 februari 2019

14u25 0

De Meerhoutse beleidspartijen CD en sp.a zaten een volle dag samen aan tafel met 2 oppositiepartijen (Vlaams Belang en N-VA) en onafhankelijk raadslid Heidi Suls. De 2 Merret Anders-verkozenen waren verontschuldigd. De gezamenlijke doelstelling van meerderheidspartijen, oppositie en de gemeentelijke administratie van Meerhout bestaat erin om samen een ambitieus beleidsplan voor de komende zes jaar voor te bereiden. “Door hier samen over na te denken, wil het gemeentebestuur het draagvlak vergroten en de kans op slagen verhogen. Vandaag beginnen we met de voorbereiding van dat beleidsplan. Het ganse proces bestaat uit vier fasen: overschouwen, focussen, financieel benaderen en verdiepen. Het uitgangspunt is het ambtelijk memorandum dat door het managementteam aan de politieke partijen de dag voor de verkiezingen werd bezorgd. Het ambtelijk memorandum maakt een inhoudelijke evaluatie van alle beleidsdomeinen waarop de gemeente werkt en schetst ook de belangrijkste uitdagingen of vragen voor de toekomst.”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Ook op maandag 11 maart zullen de Meerhoutse politiekers en de administratie mekaar voor de opmaak van het beleidsplan treffen in Complex Noordlink in Lommel. Nele Geudens:”Dan zullen er meer concrete zaken op papier gezet worden, terwijl het vandaag meer een brainstormen is. Ik merk een heel positieve medewerking van alle betrokkenen met respect voor andermans en andere meningen. Enkele werkpunten komen al snel naar boven: milieu en mobiliteit, onderwijs, zorg voor de kinderen en de ouderen.” In een derde sessie, zonder de oppositiepartijen, zullen CD en sp.a het gemeentelijk beleidsplan finaliseren.

Het gehanteerde concept is uniek op gemeentelijk vlak, en zeker voor Meerhout. Het gemeentebestuur wil een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.