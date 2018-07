May en Chris schilderen op 'Montmartre aan de Nete' 24 juli 2018

De Zomerbar aan de Nete werd even omgedoopt tot Montmartre aan de Nete. De deelnemers aan de kaas- en wijnavond aan het documentatiecentrum Grote Netewoud aan de watermolen werden helemaal in een Franse sfeer ondergedompeld. Aan de boorden van de Nete hadden zich amateur-kunstenaars opgesteld. De vriendinnen May Peeters en Chris Huysmans zijn beiden lid van een schildersgroep. Chris schilderde een tafereel van de Netebrug en de oevers, May vervolledigde tijdens Montmartre aan de Nete haar schilderij van een libel.





(EJM)