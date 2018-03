Magic Moments @ the Orbis Awards 10 maart 2018

De Koninklijke Harmonie Sint-Jorisgilde uit Gestel presenteert op zaterdag 10 maart een dubbel-concert. In de parochiezaal van Gestel (Turnkenhof) spelen vanaf 19.30 uur achtereenvolgens Orbis Musicana en 't Joriske, twee muzikale afdelingen van de vereniging. Beide groepen staan onder leiding van Kristof Peeters. (EJM)





Kaarten in voorverkoop kosten 7 euro, aan de kassa 10 euro. Kaarten zijn te bestellen bij Jos Tordoor, tel. 0476/30.00.39, of via www.orbismusicana.be.