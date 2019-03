Mademoisiellen brengen eerste leestip in school De Boomgaard Jean Eykmans

12 maart 2019

13u46 0 Meerhout De 220 kleuters en leerlingen van GO! basisschool De Boomgaard in de Veldstraat in Meerhout kregen de eerste van een reeks leestips aangeboden door de Mademoisellen. Het bezoek van Mademoiselle Ils en Mademoiselle Sandra paste in het kader van de jeugdboekenmaand én in een reeks inspanningen van de school om kinderen én ouders nog meer aan te zetten om te lezen. De eerste leestip is: kies een rustig en gezellig plaatsje uit om te lezen.

De Mademoisellen zijn twee hartelijke dames die enorm geboeid zijn door taal. Ze hebben hun weg naar de Boomgaard gevonden omdat de school op één vlak heel sterk verschilt met andere basisscholen. “Onze school is een Talenschool. Onze leerlingen krijgen van kleins af een taalbad Nederlands, Frans én Engels. Zowel spreken, lezen en schrijven komt in elke klas op allerlei leuke manieren aan bod. In het kader van de jeugdboekenmaand, die loopt tijdens de maand maart, brengen de Mademoisellen een eerste leestip mee voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. Ze bezochten vandaag alle klassen, en deden dat op een ludieke manier”, zegt directrice Claudia Gijbels.

Het is meteen het startschot om de Mademoisellen vaker in de school uit te nodigen. Ze krijgen hun eigen voorleessalon in de school en zullen maandelijks leestips geven aan de kinderen. Ook op de Facebookpagina van de school zal je de Mademoisellen in levenden lijve zien verschijnen aan de hand van leuke filmpjes. “Als Talenschool willen we op een leuke manier leestips brengen voor de kinderen én ouders. We geloven er sterk in dat dit de leescultuur binnen en buiten de schoolmuren bevordert én het leesplezier aanwakkert. De jeugdboekenmaand staat in teken van vriendschap. Wat een geluk dat de Mademoisellen allerbeste vriendinnen zijn.”

Gedichtentuin

Vorig schooljaar werd in GO! De Boomgaard ook al een gedichtentuin geopend, in aanwezigheid van cultuurschepen Jan Melis (CD). Kortelings wordt die gedichtentuin uitgebreid met 5 gedichten. In de openbare bibliotheek in de Gasthuisstraat liggen momenteel 10 gedichten van leerlingen van De Boomgaard ter inzage. Er kan ter plekke gestemd worden en de 5 gedichten die de meeste stemmen krijgen worden toegevoegd aan de gedichtentuin.